Incendie au NIRS : taux de réparation à 82,6 %

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a indiqué que, à 9h ce matin, 586 des 709 systèmes endommagés lors de l’incendie survenu au Service national des ressources informationnelles (NIRS), ont été rétablis. Soit un taux de réparation de 82,6 %.Selon le Siège central de lutte contre les catastrophes et de sécurité (CDSCHQ), le taux de rétablissement des systèmes de niveau 1, les plus utilisés, atteint 95 %, tandis que celui des systèmes de niveau 2 s’élève à 82,4 %.Lundi soir, 14 plateformes, dont le service de réclamations Sinmungo de la Commission des droits civiques et de la lutte contre la corruption et le site principal du ministère de l’Emploi et du Travail, ont été remis en service. Le lendemain, deux autres, dont celui de législation gouvernementale, ont été restaurés.