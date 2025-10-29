Le coût de préparation du kimchi baisse de 10 %

Photo : YONHAP News

Selon l’Association coréenne des prix, préparer du kimchi pour une famille de quatre personnes avec des produits du marché traditionnel coûtera en moyenne 227 euros, soit près de 10 % de moins que l’an dernier. Dans les grandes surfaces, le coût s’établit à 286 euros, 8,4 % de moins que l’année précédente.La baisse des prix du chou (-23,7 %) et du radis (-32 %) est liée à de meilleures conditions météorologiques pour les récoltes que l’an dernier. Le piment en poudre et le sel ont également légèrement diminué.Les coûts varient selon les régions. La préparation est plus chère à Jeju (250 euros), tandis que Daegu, Gyeongnam et Jeonnam affichent des coûts au moins 10 % inférieurs à la moyenne.La majorité des ménages (68,1 %) continue de préparer du kimchi eux-mêmes. L’usage de produits pré-salés augmente le coût de 4 %, tandis que le kimchi prêt à consommer coûte 47 % de plus que les ingrédients frais.