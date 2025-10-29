Choe Son-hui affirme que la Corée du Nord est prête à répondre à toute menace contre l’Eurasie

Photo : KBS News

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères a déclaré, mardi lors d'une conférence sur la sécurité régionale à Minsk, en Biélorussie, que son pays était prêt à répondre à toute menace visant le continent eurasien.Selon des médias russes et biélorusses, Choe Son-hui a affirmé que la sécurité de l’Eurasie était confrontée à des défis sans précédent, ajoutant qu’à cet égard, l’événement auquel elle participait revêtait une importance particulière. Elle a également indiqué que la Corée du Nord le considérait comme un forum politique important pour les pays œuvrant en faveur de l’indépendance et de la paix.La plus haute diplomate du régime de Kim Jong-un a accusé l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) de mener des politiques destinées à contrer la Russie dans l’ouest de l’Eurasie, tout en critiquant la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon pour avoir accru les tensions régionales à travers leur coopération trilatérale.Choe Son-hui a souligné que les actions de Washington compromettaient gravement la sécurité mondiale, évoquant notamment l’instabilité dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est. Elle a également dénoncé les exercices militaires américains impliquant des simulations basées sur l’utilisation d’armes nucléaires, qui, selon elle, viseraient son pays.Enfin, la cheffe de la diplomatie nord-coréenne a assuré que Kim Jong-un était pleinement engagé à maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et au-delà, tout en martelant que la Corée du Nord n’hésiterait pas à renforcer ses capacités d’autodéfense pour préserver sa souveraineté et ses intérêts fondamentaux.Ses déclarations interviennent alors que le président américain Donald Trump continue d’exprimer son souhait de rencontrer le dirigeant nord-coréen lors de son séjour en Corée du Sud, aujourd'hui et demain.