Troisième anniversaire de la tragédie d’Itaewon : Lee Jae Myung présente ses excuses

Photo : YONHAP News

La cérémonie officielle rendant hommage aux victimes de la tragédie d'Itaewon a eu lieu ce matin à 10h29 sur la place Gwanghwamun. A cette occasion, dans un message vidéo, le président de la République a présenté ses excuses en déclarant vouloir « revenir sur toutes les insuffisances de la gestion de crise, les dérobades irresponsables et les excuses ou réconforts insuffisants, afin de les corriger une à une ».Lee Jae Myung a exprimé ses regrets les plus profonds envers les familles endeuillées et le peuple coréen. En réaffirmant que la raison d’être d’un État est de protéger la vie et la sécurité des citoyens, il a promis de rétablir ce principe fondamental, de faire toute la lumière sur la vérité et de bâtir un pays où chaque vie est respectée et où chacun peut vivre en sécurité.Sur les lieux de la bousculade, des habitants de Séoul se sont rassemblés pour commémorer l'incident qui a eu lieu en pleine célébration d'Halloween. Dans la ruelle où 159 personnes ont perdu la vie, des bouquets de chrysanthèmes et des messages de condoléances ont été déposés, ainsi que des plaquettes funéraires et de l’encens. Des passants se sont arrêtés pour l'observer et d'autres pour rendre hommage aux victimes et exprimer leur souhait que l’accident ne se reproduise pas.Si les commerces voisins sont décorés pour la fête à venir, une atmosphère calme règne dans le quartier. Un propriétaire de food-truck a déclaré que le souvenir du drame reste vif chaque 29 octobre.