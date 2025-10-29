Aller au menu Aller à la page

Korean
Français

Culture

Apec : hanbok et IA sur la scène culturelle

Write: 2025-10-29 12:35:20

Photo : YONHAP News

La province de Gyeongsang du Nord et la ville de Gyeongju organisent ce soir le défilé de mode « Hanbok APEC 2025 Corée » sur une scène flottante au pont Woljeonggyo.

Le spectacle, l’un des principaux événements culturels de l’Apec, met en avant le hanbok, tenue traditionnelle coréenne, sous le slogan « Hanbok, voler vers demain ». Il combine tradition et technologies avancées et présente les contenus culturels coréens : hanbok, cuisine, architecture hanok, papier hanji et hangeul. Différents thèmes défileront, des vêtements royaux de Silla au hanbok commémoratif du sommet, en passant par le hanbok AI conçu par Lee Jin-hee.

Le gouverneur Lee Cheol-woo a déclaré que le défilé « présentera la force culturelle et la beauté du hanbok au monde et en fera un contenu culturel mondial ».
