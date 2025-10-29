Apec : Lee Jae Myung soutient « l’IA pour tous » lors du CEO Summit Korea 2025

Photo : YONHAP News

Le président de la République a prononcé une allocution spéciale lors du « APEC CEO Summit Korea 2025 », tenu ce mercredi au Centre des arts de Gyeongju. Il a déclaré que l’intelligence artificielle (IA) constituait l’élément clé de l’innovation, moteur de la croissance durable.Lee Jae Myung a ensuite fait savoir que la Corée du Sud prévoyait de proposer une initiative sur l’IA lors du sommet des dirigeants de l’Apec qui s’ouvrira ce vendredi, tout en exprimant l’espoir que « l’IA pour tous » devienne la nouvelle norme parmi les membres de l’organisation.Le chef de l’Etat a également salué le rôle du sommet des PDG de l’Apec en tant que passerelle entre les gouvernements, les entreprises et les marchés, ayant su promouvoir l’innovation dans les domaines notamment des finances, de l’économie, de la biotechnologie, du numérique ainsi que de l’IA.Le président a en outre souligné l’évolution de l’environnement international par rapport à il y a vingt ans, lorsque la Corée du Sud avait assuré pour la dernière fois la présidence du forum économique régional. Selon lui, le monde assiste aujourd’hui à la montée du protectionnisme et du nationalisme, tandis que la survie immédiate est devenue la priorité. Dans ce contexte, les discours sur la coopération, la croissance mutuelle et le développement inclusif peuvent paraître creux.Lee Jae Myung a enfin assuré qu’en ces temps difficiles, le rôle de l'Apec serait d’autant plus mis en lumière en tant que plateforme de solidarité, promettant que la Corée du Sud, en tant que pays hôte, serait en première ligne de la coopération multilatérale pour relever les défis mondiaux.