Apec : sept grandes entreprises mondiales annoncent 9 milliards de dollars d’investissements en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

En marge du sommet du Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique (Apec) tenu à Gyeongju, le président sud-coréen a rencontré aujourd’hui les dirigeants de sept grandes entreprises mondiales afin de réaffirmer sa volonté de soutenir activement les investissements étrangers.Dans la matinée, au Gyeongju Arts Center, il a reçu Matt Garman, PDG d’Amazon Web Services (AWS). Le groupe américain a présenté son projet d’investir plus de 5 milliards de dollars supplémentaires en Corée du Sud d’ici 2031. Lee Jae Myung a salué cette décision, estimant que l’investissement d’AWS dans de nouveaux centres de données d’intelligence artificielle accélérera le développement de l’écosystème numérique du pays. Il a ajouté que son gouvernement entend jouer un rôle de pont vers la prospérité avec les acteurs économiques mondiaux.Le chef de l’État a ensuite participé au forum « Global Investment Partnership », organisé par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie. Parmi les participants figuraient Matt Garman (AWS), Nicolas Paris (Renault Korea), Lee Jin-an (Amkor Technology Korea), Vaughn Hall (Corning Korea), Nicolas Foirien (Air Liquide Korea), Vy Tran (Siemens Healthineers Asie-Pacifique) et Karena Cancilleri (Umicore, division batteries).Ces entreprises ont annoncé un plan d’investissement total de 9 milliards de dollars sur les cinq prochaines années dans les secteurs de l’IA, de l’emballage de semi-conducteurs, de l’automobile, de l’affichage, des dispositifs médicaux et des batteries.Selon la présidence, Lee Jae Myung a profité de ces entretiens pour remercier les représentants de ces groupes d’avoir choisi la Corée du Sud comme destination d’investissement, mettant en avant la qualité de son industrie manufacturière et numérique, la compétence de sa main-d’œuvre et la K-culture. Il a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à soutenir pleinement les investisseurs étrangers.