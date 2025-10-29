Apec : l’ambassadeur de Chine appelle à faire progresser les relations Séoul-Pékin

Photo : YONHAP News

Le président chinois Xi Jinping effectuera une visite en Corée du Sud du 30 octobre au 1er novembre, à l’occasion du sommet du Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique (Apec).A la veille de ce déplacement, l’ambassadeur de Chine à Séoul a publié une tribune dans le Quotidien du peuple. Il y a affirmé que les relations sino-sud-coréennes sont entrées dans une phase cruciale et que si elles n’avancent pas, elles reculeront. Selon lui, elles se trouvent à un nouveau point de départ historique.Dai Bing a rappelé que la Chine et la Corée du Sud sont deux des puissances mondiales de l’innovation et de la manufacture et a appelé à renforcer la coopération dans l’intelligence artificielle, la transition verte, la haute technologie et les biotechnologies, afin d’établir « un partenariat gagnant-gagnant de haut niveau ».Le haut diplomate a souligné que la dynamique des relations entre Pékin et Séoul repose sur leurs intérêts communs et a insisté sur la nécessité d’écarter toute ingérence d’un tiers et de préserver, avec une autonomie stratégique renforcée, la stabilité des liens bilatéraux.