Culture

20e Festival du film coréen à Paris : « My Daughter Is a Zombie » ouvre les festivités

2025-10-29

20e Festival du film coréen à Paris : « My Daughter Is a Zombie » ouvre les festivités

Photo : YONHAP News

Le 20e Festival du film coréen à Paris (FFCP) s’est ouvert hier avec la comédie « My Daughter Is a Zombie » du réalisateur Pil Kam-sung. Celle-ci, plus grand succès du box-office sud-coréen de l’année, a attiré plus de 5,6 millions de spectateurs. 
 
Jusqu’au 4 novembre, le comité d’organisation propose une sélection de 81 films, 25 longs métrages et 56 courts, au Publicis Cinéma des Champs-Élysées. Pour marquer les vingt ans de l’événement, une rétrospective présente huit œuvres ayant remporté le prix du public au fil des années. 
 
Parmi elles figurent « The Truth Beneath (2016) » de Lee Kyoung-mi, « 1987: When the Day Comes (2017) » de Jang Joon-hwan et « Citizen of a Kind (2024) » de Park Young-ju, qui retrouvent ainsi le public français. La clôture sera assurée par « The Ugly », la nouvelle réalisation de Yeon Sang-ho.
 
Les organisateurs élargissent également leurs partenariats pour ce vingtième anniversaire. Après une projection spéciale organisée le 15 octobre au siège de l’Unesco, ils offriront, les 5 et 6 novembre, des séances itinérantes en collaboration avec la ville d’Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne.
