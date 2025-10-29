Apec : le sommet bilatéral entre Lee Jae Myung et Donald Trump s’est conclu à Gyeongju

Photo : YONHAP News

En marge du sommet du Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique (Apec), Lee Jae Myung et Donald Trump se sont rencontrés au Musée national de Gyeongju.Pour son premier déplacement en Corée du Sud lors de son second mandat, le président américain a été reçu avec les honneurs par son homologue sud-coréen, donnant le coup d’envoi de son programme officiel en tant qu’invité d’État.Lee Jae Myung lui a remis la grande médaille du Mugunghwa, une première pour un dirigeant américain, ainsi qu’une reproduction de la couronne d’or du royaume de Silla. Donald Trump l'a remercié pour son accueil et a déclaré qu’il considérait cette distinction comme « un grand honneur pour les États-Unis ».Lors de leurs échanges, le locataire de la Maison Blanche a salué les progrès extraordinaires accomplis par la Corée du Sud en un laps de temps très court. Il a indiqué qu'elle était devenue un véritable maître dans la construction navale, un secteur essentiel pour lequel la collaboration bilatérale est déjà à l'œuvre dans plusieurs autres chantiers américains. Selon lui, grâce à la participation sud-coréenne, l'industrie navale américaine atteindra rapidement les plus hauts niveaux.De son côté, Lee Jae Myung s’est engagé à augmenter la contribution sud-coréenne aux dépenses de défense. Il a également demandé à son homologue de permettre la fourniture de combustible pour sous-marins nucléaires, en arguant que les sous-marins diesel, dont la capacité de submersion reste limitée, réduisent les possibilités de traquer ceux de la Corée du Nord ou de la Chine. Selon lui, si l’approvisionnement en combustible est approuvé, Séoul pourra construire plusieurs submersibles équipés d’armes conventionnelles, ce qui renforcera la défense dans les eaux autour de la péninsule et allégerait la charge des forces américaines.Le chef de l'Etat a également évoqué la révision du pacte bilatéral sur l’énergie nucléaire civile en demandant à ce que les discussions avancent de manière concrète sur le retraitement du combustible usé et sur l’enrichissement de l’uranium.S’agissant des questions économiques, Lee Jae Myung a assuré que Séoul soutiendrait la relance de l’industrie manufacturière américaine grâce à l’augmentation des investissements et des achats aux États-Unis. Il a ajouté que la collaboration dans le domaine de la construction navale sera activement renforcée, car elle profitera non seulement aux deux économies, mais contribuera aussi à concrétiser et approfondir l’alliance entre les deux pays.Enfin, abordant la question nord-coréenne, le président sud-coréen a estimé que, même si la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un n’avait pas eu lieu, la proposition de dialogue avait contribué à apaiser les tensions dans la péninsule.