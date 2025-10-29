Sommet Corée–Etats-Unis : Donald Trump approuve la construction d'un sous-marin à propulsion nucléaire par Séoul

Photo : YONHAP News

Le président américain a annoncé, ce matin sur ses réseaux sociaux, avoir approuvé la construction d'un sous-marin à propulsion nucléaire par la Corée du Sud. Il a précisé l’avoir autorisée pour remplacer ses modèles diesel qu’elle détient et que la fabrication se fera dans le chantier naval de Philadelphie aux Etats-Unis.Cette décision est une réponse immédiate à la demande de Lee Jae Myung, formulée hier lors de leur sommet bilatéral à Gyeongju. Le chef de l'Etat sud-coréen avait sollicité la fourniture de combustible pour des sous-marins à propulsion nucléaire.Par ailleurs, à propos de l’accord commercial entre les deux pays, Donald Trump a déclaré que Séoul avait accepté de verser 350 milliards de dollars aux Etats-Unis en contrepartie d’une réduction des droits de douane. Il a également indiqué que le montant total des investissements des entreprises et des entrepreneurs sud-coréens dépasserait 600 milliards de dollars.