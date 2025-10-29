Négociations tarifaires : Séoul et Washington finalisent leur accord commercial

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis sont finalement parvenus à s’entendre sur les détails de leur accord commercial conclu en juillet, mettant un terme à des semaines de négociations laborieuses. Les discussions portaient principalement sur les investissements de 350 milliards de dollars sur le sol américain promis par Séoul.Lors de leur tête-à-tête hier à Gyeongju, en marge du sommet de l’Apec, Lee Jae Myung et Donald Trump sont convenus que le pays du Matin clair débloquerait 200 milliards de dollars en espèces pour des projets sur plusieurs années, sans dépasser toutefois 20 milliards de dollars par an. Un échelonnement voulu par Séoul pour prévenir la possible perturbation de son marché des changes. Les 150 milliards restants seront consacrés à des investissements dans la construction navale.En ce qui concerne les bénéfices, les deux parties se sont mises d’accord pour les partager à parts égales avant le recouvrement des investissements initiaux, et pour ajuster ultérieurement ce ratio.En contrepartie, Washington a promis d’abaisser de 25 à 15 % ses droits de douane sur les importations d’automobiles et des pièces détachées sud-coréennes. Un niveau identique à celui des tarifs imposés aux voitures japonaises et européennes. Il a également été décidé que le taux appliqué sur les semi-conducteurs, produits phares d’exportation de la Corée du Sud, ne serait pas désavantageux par rapport à son concurrent taïwanais.Le gouvernement de Lee Jae Myung s’est réjoui d'avoir pu éviter d’ouvrir davantage son marché aux produits agricoles américains, tout particulièrement le riz et la viande bovine. Il doit désormais préparer un projet de loi permettant de mettre en vigueur le pacte conclu hier. A ce propos, le conseiller présidentiel à la coordination politique, Kim Yong-beom, a indiqué que l’accord serait appliqué rétroactivement dès le premier jour du mois où le texte est présenté au Parlement. Ce serait pour le 1er novembre ou le 1er décembre.