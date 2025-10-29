Apec : Lee Jae Myung organise un dîner spécial avec des dirigeants étrangers

Photo : YONHAP News

Le chef de l'Etat a organisé, hier à l’occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju, un dîner spécial avec les dirigeants des Etats-Unis, du Vietnam, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, de la Thaïlande et de Singapour.Selon le Bureau présidentiel, ils ont échangé sur diverses questions internationales, notamment la situation en Corée du Nord, ainsi que sur les crimes transnationaux tels que les escroqueries en ligne et le trafic de drogue. Lee Jae Myung a exprimé son inquiétude sur ceux ayant pour base l’Asie du Sud-Est et a souligné la nécessité d’une coopération internationale pour y faire face. Une position approuvée par les participants.De son côté, Donald Trump a présenté les efforts et la détermination de son administration pour lutter contre le trafic de drogue. Il a également évoqué les conflits persistants à travers le monde, notamment entre Israël et la Palestine, en Iran et en Ukraine. Le président américain a ensuite partagé son expérience de ses sommets avec Kim Jong-un et manifesté sa volonté de contribuer à la résolution de la question de la péninsule coréenne.