Opcon : Pete Hegseth fait part de son soutien au transfert de Washington à Séoul

Write: 2025-10-30 09:49:31Update: 2025-10-30 12:53:03

Opcon : Pete Hegseth fait part de son soutien au transfert de Washington à Séoul

Photo : YONHAP News

Le secrétaire américain à la Défense a déclaré, hier à bord d'un avion en direction de la Malaisie, que c’est une excellente chose pour Séoul de chercher à récupérer, avant la fin du quinquennat de Lee Jae Myung, le contrôle opérationnel (Opcon) de ses troupes en temps de guerre, exercé actuellement par les Etats-Unis. Pete Hegseth est le premier ministre de l’administration Trump concerné par le dossier à y manifester clairement son soutien. 

Le chef du Pentagone a alors précisé que la Corée du Sud souhaitait dorénavant jouer un rôle prépondérant dans sa défense nationale contre sa voisine du Nord, et qu’elle devait le faire. Il a ajouté que cela ne signifiait pas que les Etats-Unis ne l’aident plus à se défendre.  

Pour rappel, Washington est en charge de l'Opcon depuis 1950. Séoul l'a récupéré en 1994, mais seulement en temps de paix. 

Par ailleurs, à la question de savoir si les Etats-Unis songent à créer une organisation similaire à l’Otan dans l'Indo-Pacifique, le chef de la défense américaine a répondu par la négative, affirmant que son pays coopère sous forme de liens bilatéraux et trilatéraux. 

Pete Hegseth doit arriver à Séoul le 3 novembre après un périple au Japon, en Malaisie et au Vietnam.
