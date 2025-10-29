Lee Jae Myung souligne la signification particulière de la visite de Xi Jinping en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a déclaré, dans une interview publiée aujourd’hui par l'agence de presse chinoise Xinhua, qu’il s’efforcerait d’obtenir des résultats tangibles pour les populations des deux pays à l’occasion de la première visite en Corée du Sud de Xi Jinping depuis 11 ans.Le président sud-coréen a estimé que cette visite d’Etat et le sommet Séoul-Pékin revêtaient une signification particulière pour les relations bilatérales. Il a affirmé qu’il continuerait à promouvoir le développement du partenariat stratégique de coopération.Le chef de l'Etat a également annoncé son intention de créer une nouvelle base pour la coopération économique et commerciale. Pour cela, il souhaite renforcer la collaboration dans le domaine de la vie quotidienne et la coopération industrielle ainsi que dans la stabilisation des chaînes d’approvisionnement, élargir les canaux de négociation et faire progresser concrètement les discussions sur les services et les investissements dans le cadre de l’accord de libre-échange.Concernant la question de la péninsule coréenne, Lee Jae Myung a indiqué qu’il intensifierait la communication stratégique avec la Chine pour réaliser la dénucléarisation et la paix dans la péninsule. Il a ajouté que, pour cela, le rôle constructif de cette dernière était nécessaire.