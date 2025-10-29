Samsung Electronics : hausse de 32,5 % de son bénéfice d’exploitation au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a annoncé, aujourd’hui, ses résultats définitifs du troisième trimestre. Le géant sud-coréen de la tech a fait état d’une hausse de 32,5 % de son bénéfice d’exploitation par rapport à la même période de l’an dernier. Le montant s’élève à 12 166 milliards de wons, dont la branche semi-conducteurs représente 57 %. De fait, ce secteur a réalisé un bénéfice opérationnel de 7 000 milliards de wons.Son chiffre d’affaires a bondi de 8,8 % sur un an, à un peu plus de 86 000 milliards de wons, porté par les ventes des puces électroniques. Sur la période juillet-septembre, le fleuron du groupe Samsung en a vendu pour une valeur de 33 000 milliards de wons.Seule ombre au tableau : le chiffre d’affaires de la division électroménager a baissé de 1 % en glissement annuel pour atteindre seulement 13 900 milliards de wons.