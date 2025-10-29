Ville de Séoul : projet de budget record pour 2026

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé, ce matin, qu’elle soumettrait demain au Conseil municipal un projet de budget 2026 de 51 000 milliards de wons, environ 30 milliards d’euros. Un montant record rehaussé de 3 000 milliards par rapport à cette année.La capitale souhaite consacrer 15 600 milliards de wons au programme « Accompagnement des personnes vulnérables », soit une augmentation de 860 milliards par rapport à cette année. Celui-ci prévoit notamment l’exploitation de 5 500 emplois publics pour les personnes en situation de handicap et le soutien à l’emploi des personnes d’âge moyen et avancé. Dans le secteur du logement, 24 000 habitations locatives publiques seront fournies. Le budget prévoit également l’élargissement du soutien aux petites et moyennes entreprises et aux travailleurs vulnérables.D’autre part, les investissements dans la sécurité seront renforcés, avec la rénovation et le remplacement des conduites d’eau et de chauffage anciennes, ainsi que la modernisation des installations vieillissantes du métro. Des fonds seront également consacrés à la construction de lignes ferroviaires métropolitaines et urbaines, ainsi qu’à la formation d’experts en intelligence artificielle.La municipalité a précisé que, malgré l’augmentation du budget des projets subventionnés par l’Etat, les ressources seront réparties de manière efficace, sans accroître le niveau de la dette prévu.