Apec : rencontre des ministres des Affaires étrangères sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise se sont retrouvés hier à Gyeongju, en marge du sommet de l’Apec. La question de la péninsule coréenne, les préoccupations régionales ainsi que la coopération économique entre les trois pays ont été au cœur de leur conversation.Le ministre sud-coréen a donné un sens profond à la présence de son homologue japonais, qui a retrouvé son poste il y a une semaine. Cho Hyun a proposé que les trois partenaires travaillent main dans la main pour renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement dans la région et pour faire face aux défis transnationaux dans la péninsule comme dans l’Indo-Pacifique. L’Américain, Marco Rubio, et Toshimitsu Motegi ont, pour leur part, affiché leur volonté de coopérer pour la paix, la stabilité et la prospérité régionales.Les trois hommes sont convenus de maintenir une collaboration étroite face aux menaces de Pyongyang et l’objectif commun de priver celui-ci de l’arme nucléaire. Ils se sont également engagés à poursuivre des efforts visant la paix et la stabilité entre les deux Corées, via le dialogue et les démarches diplomatiques.