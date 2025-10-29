Gaza : l’Onu épingle la Corée du Sud pour son soutien à Israël

Photo : YONHAP News

La rapporteuse spéciale de l’Onu pour les territoires palestiniens a dévoilé, mardi, un rapport sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés, avec pour titre « Le génocide de Gaza : un crime collectif ».Dans un discours en visioconférence, Francesca Albanese a épinglé 63 pays pour complicité dans le massacre à Gaza par Israël. Parmi eux figure la Corée du Sud, qui livre à l'Etat hébreux des pièces détachées d'avion de chasse F-35.Le document, dont le premier texte a déjà été dévoilé le 20 octobre, indique que « sans la participation directe, l’aide et l’assistance d’autres nations, l’occupation illégale prolongée du territoire palestinien par Israël, qui s’est désormais transformée en un véritable génocide, n’aurait pas pu se poursuivre ». Y est ajouté que « le soutien militaire, politique et économique de certains Etats tiers et leur refus de demander des comptes à Israël, lui ont permis d’ancrer son régime d’apartheid colonial dans les territoires palestiniens occupés ».Le rapport précise que la Corée du Sud est l’un des 19 pays à avoir fourni des pièces essentielles au chasseur furtif F-35, utilisé pour le bombardement de la bande de Gaza.