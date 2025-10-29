Les résidents étrangers représentent 5 % de la population sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Plus de 2 580 000 étrangers vivaient en Corée du Sud en 2024, soit 5 % de la population totale. Des chiffres communiqués aujourd’hui par le ministère de l’Intérieur à l’issue d’une analyse des résultats du recensement démographique réalisé par l’Agence nationale des données et des statistiques.En détail, au 1er novembre 2024, 2 583 626 étrangers y résidaient depuis plus de trois mois. Un record. La progression la plus forte a été enregistrée chez les étudiants (+13 %), devant les travailleurs (+6,9 %) et les époux étrangers (+6,5 %).Sur le plan géographique, c’est la province de Gyeonggi entourant Séoul, qui dénombre le plus grand nombre d’étrangers, avec plus de 845 000. Viennent ensuite la capitale (450 800) et le Chungcheong du Sud (169 200). Autrement dit, 56,7 % d’entre eux vivent à Séoul et dans sa région.Le ministère a promis d’œuvrer pour leur installation stable dans le pays en coopération entre le gouvernement et les collectivités locales.