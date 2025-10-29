Apec : Lee Jae Myung s’entretient avec Mark Carney

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rencontré, aujourd’hui à Gyeongju, le Premier ministre canadien, en marge du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec). Au cours de cet entretien, Lee Jae Myung a déclaré que les deux pays entretenaient une relation particulière, rappelant que le Canada a envoyé 27 000 soldats lors de la guerre de Corée pour défendre la liberté de la République de Corée.Le chef de l'Etat a souligné que Séoul et Ottawa élargiront leur coopération économique et dans le domaine de la défense. Il a ajouté que les échanges culturels sont très dynamiques, prenant pour exemple le célèbre film d'animation « KPop Demon Hunters » réalisée par Maggie Kang, une Canadienne d’origine coréenne.De son côté, Mark Carney a affirmé que la Corée du Sud était un partenaire essentiel pour le Canada, dans les secteurs de la défense, du commerce et de la culture. Il a expliqué que cette année marque le 10e anniversaire de l’entrée en vigueur de leur accord de libre-échange et que les liens économiques, militaires et culturels sont plus solides que jamais.Les deux hommes ont également annoncé avoir conclu un accord de défense qui établira une base juridique pour le renforcement de la coopération dans les achats de défense, la sécurité de l'industrie de défense, la recherche et la coordination opérationnelle.Cet après-midi, Lee Jae Myung poursuivra ses entretiens bilatéraux avec les dirigeants de plusieurs pays, dont le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, le Vietnam et l'Australie.