Apec : la réunion des ministres des Affaires étrangères et du Commerce se tient à Gyeongju

Photo : YONHAP News

La réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et du Commerce (AMM) du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) s'est ouverte, aujourd'hui, à Gyeongju. A la veille du sommet, les sujets à l’ordre du jour y sont passés en revue.L’AMM est la dernière réunion préparatoire et est destinée à examiner les activités de différentes instances, les principaux accomplissements de l’année du pays hôte et les résultats de la réunion des hauts fonctionnaires.Lors du discours d'ouverture, le chef de la diplomatie sud-coréenne a déclaré que l’incertitude économique, les tensions géopolitiques, le dérèglement climatique et le changement démographique mettaient à l’épreuve la résilience des économies membres, les appelant à confirmer l'objectif durable de l'Apec pour une communauté ouverte, connectée et tournée vers l’avenir.La première session tenue ce matin portait sur la coopération numérique pour faire face aux défis régionaux et assurer une prospérité commune. Quant à la seconde, qui se déroule cet après-midi, est consacrée au renforcement des chaînes d’approvisionnement et à la promotion du commerce grâce aux nouvelles technologies.Les ministres préparent également une déclaration commune, qui inclura les résultats des réunions de haut niveau, ainsi que quatorze dialogues ministériels tenus tout au cours de l’année.