Apec : Donald Trump et Xi Jinping s’entretiennent à Busan

Write: 2025-10-30 15:35:57Update: 2025-10-31 08:42:57

Apec : Donald Trump et Xi Jinping s’entretiennent à Busan

Photo : YONHAP News

Le président américain et son homologue chinois se sont rencontrés pour la première fois en six ans, ce jeudi à Busan, en marge du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), qui s'ouvrira demain dans la ville avoisinante de Gyeongju.

A cette occasion, Donald Trump a affirmé qu'il était honoré de retrouver un ami de longue date, en qualifiant Xi Jinping d'homme respecté et avec une grande dignité. Ce dernier, de son côté, a déclaré que la Chine était prête à coopérer avec les Etats-Unis et que les deux pays devaient être amis.

Dans un point presse informel tenu après le tête-à-tête à bord d'Air Force One, le locataire de la Maison Blanche a annoncé que Pékin avait accepté de prolonger d’un an la suspension des restrictions sur ses exportations de terres rares, d’unir ses efforts pour bloquer l’entrée du fentanyl aux Etats-Unis ainsi que reprendre immédiatement les achats de produits agricoles américains, notamment du soja. En contrepartie, Washington réduira les droits de douane imposés sur les produits « made in China » de 20 à 10 %.

Le dirigeant américain a également indiqué qu'il se rendrait dans l’empire du Milieu en avril prochain, tandis que Xi Jinping effectuerait ensuite une visite à Palm Beach ou à Washington.

Bien que les deux parties soient parvenues à un accord sur plusieurs points, certains dossiers sensibles restent en suspens, comme le contrôle technologique américain et la question de Taïwan.

Par ailleurs, Donald Trump a précisé qu’il n’avait pas eu le temps de discuter avec Kim Jong-un, en raison d’un emploi du temps très chargé, mais qu’il reviendrait pour le rencontrer plus tard.
