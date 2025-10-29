﻿Apec : Lee Jae Myung reçoit Sanae Takaichi à Gyeongju

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen et la Première ministre japonaise se sont entretenus, ce soir, à Gyeongju. Lors de ce premier tête-à-tête depuis l'arrivée au pouvoir de Sanae Takaichi, Lee Jae Myung a affirmé que la Corée du Sud et le Japon ont d’innombrables points communs et que s'ils partagent leurs expériences et travaillent main dans la main, ils pourraient résoudre des problèmes domestiques tout comme internationaux.Son interlocutrice a répondu que les deux pays sont des voisins importants l’un pour l’autre. En soulignant que la collaboration Séoul-Tokyo et celle trilatérale avec Washington sont plus importantes que jamais, elle a indiqué vouloir profiter de la diplomatie de la navette pour bien communiquer avec son hôte. D’autant plus que la Corée du Sud et le Japon célèbrent cette année le 60e anniversaire de la normalisation de leurs relations diplomatiques.Sanae Takaichi effectue son premier déplacement en Corée du Sud depuis sa prise de fonction il y a neuf jours. Arrivée cet après-midi, elle doit participer au sommet de l'Apec, demain et samedi, avant de repartir pour l'archipel.