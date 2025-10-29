Aller au menu Aller à la page

Apec : Lee Jae Myung rencontre les dirigeants du Vietnam, de la Thaïlande et de l'Australie

Write: 2025-10-31 08:32:46Update: 2025-10-31 08:53:16

Photo : YONHAP News

A la veille de l’ouverture du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju, le président de la République a multiplié, hier, les entretiens bilatéraux. Avec son homologue vietnamien Luong Cuong, ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans la lutte contre la prolifération des escroqueries en ligne en Asie du Sud-Est, ainsi que de la collaboration entre Etats pour faire face aux crimes transnationaux.

Ce sujet s'est également invité dans les échanges avec le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul. Les deux hommes sont convenus que la région et la communauté internationale devaient unir leurs forces pour combattre ce type de délits.

Enfin, avec le chef du gouvernement australien, Lee Jae Myung a souligné la longue amitié entre les deux nations. De son côté, Anthony Albanese a proposé de renforcer la coopération dans les domaines des minéraux essentiels et des terres rares, ainsi que dans la sécurité et la défense.
