Les Premiers ministres sud-coréen et canadien visitent un chantier naval

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen a visité, hier, le chantier naval Hanwha Ocean de Geoje avec son homologue canadien, en visite en Corée du Sud à l’occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), à Gyeongju. Ils ont inspecté les installations de l’usine et ont notamment examiné le « Jang Yeong-sil », un sous-marin de 3 600 tonnes récemment mis à l’eau.Mark Carney a évalué positivement l’ampleur des opérations du site. Kim Min-seok, de son côté, a souligné l’importance d’une coopération à l’échelle gouvernementale et d’une communication entre les secteurs public et privé dans le cadre des exportations de défense, notamment pour le projet canadien d’acquisition de sous-marins.Selon le Bureau du Premier ministre sud-coréen, le chef du gouvernement canadien s’est dit satisfait de sa visite et a indiqué qu’il envisagerait l’acquisition de submersibles de nouvelle génération sur le plan stratégique de sécurité. Ottawa prépare actuellement l’attribution d’un marché de construction et de maintenance de sous-marins pouvant atteindre 60 000 milliards de wons, soit 36 milliards d’euros. Il prévoit de sélectionner le ou les candidats privilégiés d’ici le premier semestre 2026.