Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Politique

Projet 425 : la Corée du Sud lancera son cinquième satellite espion dimanche

Write: 2025-10-31 10:20:59Update: 2025-10-31 16:36:48

Projet 425 : la Corée du Sud lancera son cinquième satellite espion dimanche

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud lancera, dimanche, son cinquième satellite de reconnaissance depuis la base spatiale de Cape Canaveral, en Floride aux Etats-Unis. Une annonce faite aujourd’hui par le ministère de la Défense. Selon ses explications, si le pays réussit à le placer en orbite, il pourra mieux surveiller le Nord et détecter les signes de provocation de façon plus rapide et plus précise. 

Cette opération est la dernière étape du « Projet 425 » visant à lancer au total cinq satellites espions d’ici la fin de l’année. Les trois premiers ont déjà commencé leur mission, et le quatrième, lancé en avril dernier, fera de même, si les résultats de son test d’évaluation tombent.

Le cinquième, comme les trois précédents, est équipé d’un radar à synthèse d’ouverture (SAR) permettant de capturer, jour et nuit, des images haute résolution de la surface de la Terre, quelles que soient les conditions météo. Une fois que tous les satellites auront entamé leur mission, l'armée sud-coréenne sera en mesure d'espionner des infrastructures cibles au nord de la péninsule, toutes les deux heures environ.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >