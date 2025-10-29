Projet 425 : la Corée du Sud lancera son cinquième satellite espion dimanche

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud lancera, dimanche, son cinquième satellite de reconnaissance depuis la base spatiale de Cape Canaveral, en Floride aux Etats-Unis. Une annonce faite aujourd’hui par le ministère de la Défense. Selon ses explications, si le pays réussit à le placer en orbite, il pourra mieux surveiller le Nord et détecter les signes de provocation de façon plus rapide et plus précise.Cette opération est la dernière étape du « Projet 425 » visant à lancer au total cinq satellites espions d’ici la fin de l’année. Les trois premiers ont déjà commencé leur mission, et le quatrième, lancé en avril dernier, fera de même, si les résultats de son test d’évaluation tombent.Le cinquième, comme les trois précédents, est équipé d’un radar à synthèse d’ouverture (SAR) permettant de capturer, jour et nuit, des images haute résolution de la surface de la Terre, quelles que soient les conditions météo. Une fois que tous les satellites auront entamé leur mission, l'armée sud-coréenne sera en mesure d'espionner des infrastructures cibles au nord de la péninsule, toutes les deux heures environ.