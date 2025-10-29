Kim Jong-un inspecte un hôpital bientôt achevé

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un s’est rendu, hier, sur le chantier d’un hôpital à Kangdong, en périphérie de Pyongyang. Selon la KCNA, ce matin, il y a souligné l’importance de la santé publique, ainsi que la fonctionnalité et l’expertise pour la construction d’hôpitaux.Le dirigeant nord-coréen a également mis en avant le besoin de renforcer les capacités de construction locales et la nécessité du projet de modernisation du secteur de la santé. Il a ainsi ordonné de prendre des mesures pour accroître les capacités de construction des établissements médicaux et indiqué qu'une réunion plénière du Comité central du Parti serait convoquée pour discuter de ces questions.Par ailleurs, Kim III n'a fait aucun commentaire au sujet des multiples propositions de rencontre de Donald Trump, en déplacement en Corée du Sud ces deux derniers jours.