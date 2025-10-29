Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Economie

Investissements dans les biens d’équipement : hausse de 12,7 % en septembre

Write: 2025-10-31 11:00:17Update: 2025-10-31 14:41:07

Investissements dans les biens d’équipement : hausse de 12,7 % en septembre

Photo : YONHAP News

En septembre, les investissements dans les biens d’équipement ont augmenté de 12,7 % en glissement mensuel. Un rebond inédit depuis sept mois et porté notamment par la hausse d’activité de l’industrie des semi-conducteurs, selon l’Agence nationale des données et des statistiques. 

En détail, les investissements dans les machines de fabrication de puces électroniques ont progressé de 28 % et ceux dans le BTP ont grimpé de 11,4 %. Il s’agit de leur plus haut depuis janvier 2024. 

Quant à la production industrielle, elle a grimpé de 1 %, tirée par le secteur tertiaire (+1,8 %). A l’inverse, la production a reculé dans l’automobile (-18,3 %) et dans l’équipement mécanique (-6,9 %). 

Les indicateurs reflétant la conjoncture économique actuelle et future ont respectivement bondi de 0,2 et de 0,1 point par rapport à août.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >