Arrivées étrangères : hausse de 17 % en septembre par rapport à l’avant-COVID-19

Photo : YONHAP News

Quelque 1 700 000 touristes étrangers ont foulé le sol sud-coréen en septembre. Soit une hausse de 16,3 % sur un an et de 17 % par rapport à l'avant-COVID-19, selon l’Office national du tourisme (KTO).Sans surprise, les Chinois étaient les plus nombreux à venir découvrir le pays du Matin clair (503 000), suivis par les Japonais (371 000), les Taïwanais (155 000) et les Américains (122 000). Les arrivés de visiteurs chinois et japonais ont ainsi atteint respectivement 93 et 147 % de leur niveau du même mois de 2019. Les chiffres sont de 150 et 134 % pour les Américains et les Taïwanais.La fréquentation étrangère sur les neuf premiers mois de l’année a ainsi grimpé de 16 % par rapport à la même période de l’an dernier, à plus de 14 millions.En septembre, plus de 2,2 millions de sud-Coréens sont partis à l’étranger. Cela représente 109 % du niveau de septembre 2019.