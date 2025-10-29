Incendie au NIRS : un rétablissement complet prévu d'ici la troisième semaine de novembre

Photo : YONHAP News

89 % des systèmes administratifs touchés par l'incendie au centre de données du gouvernement (NIRS) à Daejeon ont été normalisés. C'est ce qu'a déclaré ce matin le chef du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Selon Yun Ho-jung, sur les 709 systèmes affectés, 631 sont de nouveau opérationnels, et les services classés de niveau 1, directement liés à la vie quotidienne des citoyens, ont été rétablis à 100 %. Sur les 78 restant, 64 sont en réparation et le rétablissement complet est prévu d'ici la troisième semaine de novembre.Celui qui est aussi ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a souligné que cet incident survenu le 26 septembre serait l’occasion de renforcer les bases du gouvernement numérique, et que les infrastructures des systèmes administratifs seraient fondamentalement repensées afin de bâtir un Etat démocratique fondé sur l’intelligence artificielle (IA).