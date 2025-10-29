Apec : coup d’envoi du sommet de Gyeongju

Photo : YONHAP News

Le sommet de l’Apec, une rencontre économique entre les dirigeants de la région Asie-Pacifique, a officiellement débuté aujourd’hui à Gyeongju, berceau historique de la culture coréenne. Avec pour thème « Construire un avenir durable : connectivité, innovation, prospérité ».Devant la salle de réunion du Hwabaek Convention Center, Lee Jae Myung a accueilli un par un les chefs d’Etat ou de gouvernement ainsi que les délégations des 21 économies membres.L’événement se déroule en deux sessions. La première, aujourd’hui, porte essentiellement sur les moyens de coopération pour le commerce et les investissements. Avec pour slogan « Vers un monde plus connecté et plus résilient ».La seconde, prévue demain, sera placée sous le thème « Vision Asie-Pacifique : prêt pour les changements futurs ». Les participants devraient alors échanger sur les mesures à prendre pour créer de nouveaux moteurs de croissance face au développement de l'IA et aux défis démographiques.Les discussions visent à adopter la Déclaration de Gyeongju. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, a affirmé hier que les dirigeants réunis approchent de sa publication. En attendant, la coordination se poursuit pour trouver une expression de consensus sur le libre-échange, la valeur clé du forum, que le texte doit inclure.Une déclaration commune distincte sera également adoptée. Elle doit faire état des résultats de la conférence des ministres des Affaires étrangères et du Commerce. Le prochain sommet aura lieu l’année prochaine en Chine.