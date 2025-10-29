Sous-marin nucléaire : Séoul compte fonder un groupe interministériel

Photo : YONHAP News

Séoul prévoit de créer un groupe de travail interministériel pour la construction de sous-marins à propulsion nucléaire. Selon une source gouvernementale, les ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de l'Economie et des Finances, de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources, ainsi que de la Science et des TIC devraient y participer.Les autorités comptent construire au moins quatre submersibles de plus de 5 000 tonnes à partir du milieu des années 2030. Mais pour y parvenir, plusieurs défis majeurs restent à relever : la conception de sous-marins de grande taille, le développement d’un petit réacteur nucléaire, ainsi que la modification de l’accord nucléaire bilatéral avec Washington pour obtenir de l’uranium enrichi, qui sert de combustible. Une coopération étroite entre les services gouvernementaux sera donc indispensable.Le coût de construction d’un seul bâtiment dépasserait 3 000 milliards de wons, soit environ 1,8 milliard d'euros. En incluant les dépenses pour le développement, l'enveloppe totale pourrait atteindre plus de 20 000 milliards, l'équivalent de 12,1 milliards d'euros. Malgré ce montant colossal, les sous-marins nucléaires disposent de capacités opérationnelles incomparables avec les modèles diesel-électrique, ce qui explique pourquoi leur introduction est réclamée depuis des décennies.Pour rappel, lors du sommet Séoul-Washington tenu le 29 octobre à Gyeongju, Lee Jae Myung a demandé à Donald Trump la fourniture de combustible pour des sous-marins nucléaire, et celui-ci a donné son accord. Si le projet aboutit, la Corée du Sud deviendra le huitième pays au monde à en disposer.