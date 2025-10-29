Apec : Lee Jae Myung réaffirme sa volonté de poursuivre la diplomatie de la navette avec Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président de la République est revenu, aujourd'hui dans un message posté sur les réseaux sociaux, sur son premier tête-à-tête avec la Première ministre japonaise, tenu hier soir. Lee Jae Myung y a déclaré que la Corée du Sud et le Japon sont des voisins de longue date qui partagent le même jardin. Selon lui, même s'ils se sont blessés dans le passé, comme les membres d’une même famille, ils ne peuvent pas se lâcher la main.Le chef de l'Etat a poursuivi en estimant que la collaboration Séoul-Tokyo est plus importante que jamais. Il a alors réaffirmé sa volonté de coopérer avec l’archipel à travers la diplomatie de la navette et proposé à la nouvelle cheffe du gouvernement nippon de se retrouver, la prochaine fois, dans une ville de province au Japon.Pour rappel, les deux dirigeants se sont entretenus, jeudi soir à Gyeongju en marge du sommet de l’Apec qui se tient aujourd'hui et demain. Lors de leurs discussions, Lee Jae Myung a insisté sur les innombrables points communs des deux pays, qui peuvent résoudre des problèmes domestiques tout comme internationaux en travaillant main dans la main. Sanae Takaichi avait alors répondu que la Corée du Sud et le Japon sont des voisins essentiels l’un pour l’autre. En soulignant que la collaboration bilatérale et celle trilatérale avec les Etats-Unis sont plus importantes que jamais, elle avait indiqué vouloir profiter de la diplomatie de la navette pour bien communiquer avec son hôte. D’autant plus que Séoul et Tokyo célèbrent cette année le 60e anniversaire de la normalisation de leurs relations diplomatiques. D’après le Bureau présidentiel, les problèmes liés à l’Histoire n’étaient pas à l’ordre du jour.La nouvelle première ministre japonaise effectue son premier déplacement au pays du Matin clair depuis sa prise de fonction. Comme il ne s’agit pas d’une visite d’Etat, aucune cérémonie officielle de bienvenue n'a été organisée et elle n’a pas été invitée à un dîner officiel. Toutefois, des cadeaux symboliques ont tout de même été échangés. Lee Jae Myung a offert des produits de beauté et des algues séchées à son invitée, qui avait annoncé, lors de sa nomination, s’intéresser à la K-beauty et à la gastronomie coréenne. En échange, Sanae Takaichi a préparé des pierres de « baduk », le jeu de go coréen, d’une ville japonaise jumelée à Andong, d'où son hôte est originaire.