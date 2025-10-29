Apec : Lee Jae Myung plaide pour la coopération et la solidarité

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré ouvert, aujourd’hui, le sommet de l’Apec, en qualité de chef d’Etat du pays hôte de la rencontre. Dans sa prise de parole en amont de la première session, Lee Jae Myung a annoncé s’attendre à ce que « l’esprit du forum, ayant déjà prouvé l’efficacité de la coopération, de la solidarité et de la confiance mutuelle, se manifeste pleinement à Gyeongju ». Il a estimé que « la réalité est encore peu convaincante pour donner des perspectives d’espoir » et que tous les membres étaient à « un moment de changement important de l’ordre mondial ».Le dirigeant sud-coréen a mis en garde contre le bouleversement du libre-échange, soulignant que cette évolution fait planer une plus grande incertitude sur l’économie mondiale et affaiblit en parallèle la dynamique des échanges commerciaux et des investissements.Sur la révolution technologique, que représente l’intelligence artificielle, le locataire du Bureau de Yongsan a indiqué qu’elle donne lieu à une crise inédite et ouvre à la fois des possibilités sans précédent. Il a ajouté qu’une solution à ce défi difficile peut être trouvée dans l’itinéraire parcouru par l’Apec, et que seules la coopération et la solidarité conduiront vers un avenir meilleur.Enfin, Lee Jae Myung est revenu sur le thème du forum : « Construire un avenir durable : connectivité, innovation, prospérité ». Selon lui, ce slogan représente la continuité de la « Vision Putrajaya 2040 de l'Apec », adoptée en 2020 lors du sommet en Malaisie. Il a souhaité voir les participants présents cette année s’exprimer librement sur la relance du commerce et des investissements, qui est un enjeu majeur de cette vision.