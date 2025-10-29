Donald Trump met en avant les fruits de sa tournée en Asie

Photo : YONHAP News

De retour à Washington après sa tournée en Asie, le président américain en a vanté les résultats. Il a notamment souligné que de nombreux pays, dont la Corée du Sud et le Japon, investiraient aux Etats-Unis des montants sans précédent.Donald Trump a également annoncé avoir donné son feu vert à la construction de sous-marins à propulsion nucléaire par Séoul, précisant qu’ils seraient fabriqués dans les chantiers navals de Philadelphie. Cette décision est interprétée comme une volonté de Washington de renforcer la coopération navale avec ses alliés, dont le pays du Matin clair.Par ailleurs, à bord d'Air Force One, Jamieson Greer, le représentant au Commerce, a mentionné que Séoul s’était engagé à investir 150 milliards de dollars dans l’industrie navale américaine. De son côté, sur la chaîne Fox Business, le secrétaire au Trésor a déclaré que l’accord historique conclu entre les deux pays devrait contribuer à la relancer. Scott Bessent a également évoqué le projet de gazoduc pour le gaz naturel liquéfié (GNL) en Alaska, indiquant que la Corée du Sud et le Japon pourraient y participer. Une manière de facto de mettre la pression pour encourager de nouveaux investissements. Mais ce projet nécessitant un fond titanesque, Séoul entend en discuter d'abord avec l'administration Trump en tenant compte de sa rentabilité commerciale.