Apec : première rencontre entre Lee Jae Myung et Xi Jinping

Le président de la République a rencontré pour la première fois, ce matin à Gyeongju, son homologue chinois, à l'occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec). Avant l'ouverture de la première session, Lee Jae Myung a accueilli Xi Jinping, en lui souhaitant la bienvenue. Les deux hommes ont échangé une poignée de main, posé pour la photo, puis ont rejoint la salle de réunion. Leur entrevue bilatérale est prévue demain.Par ailleurs, dans son discours au sommet, le dirigeant chinois a appelé à la création d’une communauté Asie-Pacifique, en soulignant l'importance du multilatéralisme, notamment en ce qui concerne le commerce. Selon l’agence de presse chinoise Xinhua, il a déclaré que l’Apec devait poursuivre un développement ouvert, en partageant les opportunités et en favorisant une coexistence harmonieuse. Sa mise en avant d'une mondialisation économique inclusive et bénéfique à tous s’inscrit dans la continuité de la vision d'une communauté régionale, évoquée lors du premier sommet de l’Apec en 1993.