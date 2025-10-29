Apec : Lee Jae Myung s’entretient avec le patron de Nvidia

Photo : YONHAP News

En marge du sommet de l’Apec à Gyeongju, aujourd'hui, Lee Jae Myung a rencontré Jensen Huang, PDG de Nvidia. Le président sud-coréen a indiqué que des géants mondiaux tels que BlackRock et OpenAI participeraient au projet visant à faire de la Corée du Sud un hub de l’intelligence artificielle dans la région Asie-Pacifique. Il a ensuite souhaité que l'entreprise de son interlocuteur rejoigne également cette initiative afin de bâtir ensemble un écosystème vertueux de l'IA, associant les infrastructures, les technologies et les investissements.Nvidia a également annoncé prévoir de fournir environ 260 000 puces Blackwell, son processeur graphique (GPU) destiné au développement de l’IA, à Séoul et aux entreprises sud-coréennes Samsung, SK et Hyundai Motor. Ces dernières comptent les utiliser pour construire des usines d'IA, intégrant cette technologie dans leurs processus de production.