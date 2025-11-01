Apec : adoption de la Déclaration de Gyeongju

Photo : YONHAP News

A l'issue de la deuxième session du sommet de l'Apec, aujourd'hui, les dirigeants des économies membres ont adopté la Déclaration de Gyeongju, du nom de la ville hôte.Le texte repose sur les trois priorités fixées cette année : connectivité, innovation et prospérité. Il intègre les principaux sujets débattus, notamment le commerce et l’investissement, la transformation numérique, la croissance inclusive, la coopération en matière d’intelligence artificielle ainsi que la réponse aux évolutions démographiques.Le document reconnaît également les industries culturelles et créatives comme un nouveau moteur de croissance pour la région Asie-Pacifique et souligne la nécessité d’une coopération accrue dans ce domaine. Il mentionne pour la première fois explicitement ces secteurs, ce qui, selon le Bureau présidentiel sud-coréen, constitue une occasion pour la K-culture de s’imposer comme un levier du développement régional. Séoul a aussi jugé que cette déclaration a une grande portée dans un contexte de fortes incertitudes économiques mondiales et trace une orientation commune pour une coopération globale entre les membres.Les dirigeants ont aussi adopté l’Initiative de l’Apec sur l’IA, premier accord formel entre chefs d’État et de gouvernement à inclure à la fois les États-Unis et la Chine. Ce texte définit une vision commune pour la mise en place d’une société fondée sur l’IA et la création d’un Centre Asie-Pacifique dédié. La présidence sud-coréenne a précisé que cette initiative reflète les politiques fondamentales de la Corée du Sud en matière d’IA ainsi que les mesures concrètes de coopération régionale.Enfin, le Cadre de coopération face aux changements démographiques a été adopté. Il est destiné à relever les défis du vieillissement et de la baisse des naissances. Premier plan global dans ce domaine, il définit cinq axes prioritaires : construction de systèmes sociaux résilients, modernisation du développement des ressources humaines, renforcement des services de santé et de soins fondés sur les technologies, amélioration des capacités économiques inclusives et promotion du dialogue et de la coopération régionale.Pour Séoul, ces accords posent les bases d’une solidarité renouvelée et d’une croissance partagée au sein de la région Asie-Pacifique.