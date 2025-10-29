Apec : Lee Jae Myung et Xi Jinping mènent leur premier face-à-face

Photo : YONHAP News

En marge du sommet de l’Apec à Gyeongju, aujourd'hui, le président sud-coréen s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue chinois, en visite d’État en Corée du Sud pour la première fois depuis 2014.Au cours des discussions, Lee Jae Myung a exprimé l’espoir que Séoul et Pékin renforcent leur communication stratégique dans le but de relancer le dialogue avec Pyongyang. Il a salué la récente intensification des échanges de haut niveau entre la Chine et la Corée du Nord, estimant que les conditions favorables à une reprise de l’engagement envers cette dernière se mettaient en place.Xi Jinping, pour sa part, a affirmé que son pays attache une grande importance à ses relations avec la Corée du Sud et qu'il voulait maintenir une continuité et une stabilité de sa politique à son égard.Sur le plan économique, le chef de l'Etat sud-coréen a souligné que la coopération bilatérale évolue d’un modèle vertical vers une structure horizontale. Il a insisté sur la nécessité d’adapter le partenariat « à l’évolution du temps ».A l’issue de leur entretien, un moment de convivialité a été organisé, au cours duquel Lee Jae Myung a offert un plateau de jeu de go en bois d’orme « Bonbija » à Xi Jinping, ainsi qu’un plateau circulaire en laque incrusté de nacre, symboles de l’artisanat traditionnel coréen.Par ailleurs, cette rencontre a été l'occasion pour les deux nations de signer plusieurs accords, dont un pour la coopération contre les escroqueries téléphoniques et les fraudes en ligne. Un mémorandum d’entente sur l’élargissement des échanges dans le commerce des services et un autre concernant le mécanisme de swap de devises ont également été conclus.