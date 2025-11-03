Les chefs de la défense sud-coréen et américain se rendent dans la JSA

Photo : YONHAP News

En marge de la réunion consultative sur la sécurité (SCM), prévue demain à Séoul, le ministre sud-coréen de la Défense, Ahn Gyu-back, et son homologue américain, Pete Hegseth, se rendront aujourd'hui dans la zone commune de sécurité (JSA) séparant les deux Corées. Une première depuis 2017.Par ailleurs, au cours des consultations annuelles bilatérales en vue de coordonner les politiques militaires de la Corée du Sud et des Etats-Unis, les discussions devraient porter sur la construction de sous-marins à propulsion nucléaire, évoquée lors du sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump en marge de l'Apec à Gyeongju. Le transfert du contrôle des opérations militaires en temps de guerre (Opcon) et les dépenses de défense seront également abordés.Concernant le dossier nord-coréen, les deux hauts fonctionnaires devraient formuler des messages, non pas d'avertissements, mais plutôt pacifiques, au regard de la politique de Séoul à l'égard de Pyongyang.Pete Hegseth se rendra également au Camp Humpreys, une base militaire américaine située à Pyeongtaek, à l'ouest de la capitale.