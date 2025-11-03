Séoul et Singapour concluent un partenariat stratégique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, hier en marge du sommet du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec), qui s'est clôturé samedi, le Premier ministre de Singapour.A cette occasion, Lee Jae Myung a souligné que les deux pays ont réussi à se développer grâce au capital humain et au libre-échange, malgré leurs points faibles communs tels qu'un territoire limité, un manque de ressources naturelles ou un environnement géopolitique peu privilégié. De son côté, Lawrence Wong a rappelé que la Corée du Sud et Singapour n'avaient cessé d'accroître leurs échanges et leurs investissements durant des décennies, pour devenir d'excellents partenaires commerciaux.Les deux dirigeants ont décidé d'établir un partenariat stratégique pour marquer le 50 anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, cette année. Ils se sont ainsi engagés à renforcer la coopération dans de nombreux domaines, dont le numérique, avec la signature d'un protocole d'entente afin de procéder à des études conjointes sur les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle.De plus, le premier accord sur les exportations de viande de bœuf et de porc originaire de l'île de Jeju a été conclu. Lee Jae Myung a ainsi promu les produits agricoles et d'élevage sud-coréens à l'étranger, la cité-État étant connue pour son contrôle sanitaire bien rigoureux. Lawrence Wong s'est félicité pour sa part des programmes de collaboration dans les énergies de nouvelle génération, dont l'hydrogène, l'ammoniac et la technologie nucléaire civile.