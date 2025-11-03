Sommet Corée-Chine : les relations se tournent désormais vers la coprospérité

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s'est félicité, hier sur ses réseaux sociaux, de sa rencontre avec son homologue chinois, samedi en marge de l'Apec. Selon lui, elle marquait la « restauration complète » des relations entre Séoul et Pékin et la volonté commune d'aller ensemble vers un avenir de coprospérité en tant que partenaires stratégiques.Lee Jae Myung a rappelé que la Corée du Sud et la Chine avaient su accroître la confiance mutuelle malgré les différences politique et idéologique. Il s'est ensuite dit convaincu que, bien que parfois affaiblie, leur amitié restait intacte. Une amitié qui sera renforcée à travers l'élargissement des échanges de personnes et entre les collectivités locales ainsi que par l'institutionnalisation des canaux de communication de haut niveau.Les deux chefs d'Etat ont également décidé d'établir des mesures de coopération concrètes, nécessaires à améliorer la vie quotidienne des citoyens des deux pays. Ils ont annoncé un swap de devise entre le won et le yuan à hauteur de 70 000 milliards de wons, soit un peu plus de 42 milliards d'euros. Selon le dirigeant sud-coréen, cet accord garantira la stabilité du marché financier et du commerce, d'une part, et accélérera les négociations en vue d'un accord de libre-échange bilatéral, d'autre part.En remerciant de nouveau Xi Jinping de sa visite en Corée du Sud, la première depuis 2014, Lee Jae Myung a exprimé son souhait de se rendre en Chine très prochainement, en vertu de la volonté de son invité.