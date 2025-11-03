Nvidia a besoin de Samsung Electronics et de SK Hynix

Photo : YONHAP News

Le PDG de Nvidia a déclaré que son entreprise souhaitait nouer un partenariat durable avec Samsung Electronics et SK Hynix, dont il loue les technologies de pointe.Lors d'une conférence de presse, vendredi en marge du « Apec CEO Summit Korea 2025 » à Gyeongju, Jensen Huang a annoncé qu'il ne voyait aucune nécessité de choisir parmi les deux leaders sud-coréens des nouvelles technologies. Il a souhaité pérenniser la coopération avec ces entreprises qui, selon lui, assureront sans difficulté la fabrication des mémoires à large bande passante de nouvelles générations, du HBM5 jusqu'au HBM9.Le patron du géant américain a expliqué que les échantillons de HBM4 sud-coréens fonctionnaient bien et que la Rubin, une microarchitecture du processeur graphique, serait mise sur le marché au deuxième semestre l'an prochain.Par ailleurs, le même jour, Jensen Huang a rencontré Lee Jae Myung et s'est engagé à renforcer la coopération avec la Corée du Sud dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il a également annoncé la livraison de 260 000 puces Blackwell, un processeur graphique (GPU) destiné au développement de l’IA. Le chef de l'Etat, de son côté, a promis de soutenir les investissements de Nvidia sur le sol sud-coréen.Enfin, Nvidia a posté une vidéo intitulée « Corée du Sud, leader de la révolution industrielle de nouvelle génération », qui présente le développement fulgurant du pays du Matin clair dans les différents domaines tels que l'acier, la voiture, les semi-conducteurs et la construction navale.