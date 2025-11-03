La Corée du Nord se vante du nombre d’abonnés aux portefeuilles électroniques

Photo : YONHAP News

La transition numérique gagne du terrain en Corée du Nord. Le pays compterait aujourd'hui des millions d'abonnés à des services de paiements électroniques. C'est ce que rapporte le quotidien Rodong, paru dimanche, dans un article consacré au bilan de l'édition 2025 de l'Exposition nationale des réalisations des technologies de l'information.L'événement s'est déroulé du 20 au 30 octobre à la fois au Complexe Sci-Tech de Pyongyang et en ligne, rassemblant plus de 1 700 pièces, présentés par environ 510 organismes, contre quelque 1 500 issues de 480 entités l'année dernière.Le journal officiel du régime a souligné l'accroissement de la place des TIC dans la vie quotidienne du peuple, citant comme exemple le portefeuille électronique Samhung qui, selon lui, dispose de plusieurs millions d'utilisateurs. Développé par la société Samhung Economic Information Technology, ce service de paiement numérique a été mentionné pour la première fois en 2023 par les médias officiels nord-coréens. Il permet d'effectuer aussi bien des transactions que des réservations de divers types de billets. D'autres applications similaires existent en Corée du Nord, comme Jonsong et Manmulsang.Selon certains observateurs, le régime entendrait renforcer son contrôle sur les habitants en développant des moyens de paiement numérique qui permettent de tracer les opérations.Par ailleurs, lors de l'exposition ont été dévoilés, entre autres, un service de cloud computing développé par le département de l'intelligence artificielle (IA) de l'université Kim Il-sung, et un système national intégré de gestion de l'électricité. La mention « 5G » sur le stand du Bureau des opérations de communications mobiles de Pyongyang a également attiré l'attention. Les services de télécommunication du pays sont fournis principalement via les réseaux 3G.