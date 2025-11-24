G20 : Lee Jae Myung achève son calendrier des rencontres multilatérales

Photo : YONHAP News

Au cours de son déplacement à Johannesburg, en Afrique du Sud, samedi et dimanche, le président de la République a participé au sommet du G20 et tenu plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales.Lors de la première session de la réunion des dix-neuf économies les plus développées, consacrée à la croissance inclusive, Lee Jae Myung a proposé l’atténuation de la vulnérabilité de la dette des pays en développement, le rétablissement du fonctionnement du système commercial multilatéral et l'amélioration de l'efficacité de la coopération du développement. Lors des deuxième et troisième sessions, il s'est engagé à renforcer les réponses au changement climatique et à contribuer au développement d'une « société de base fondée sur l’IA ».Le chef de l'Etat a également tenu des tête-à-tête avec ses homologues français et allemand, avant de s'entretenir avec le Premier ministre indien et le président brésilien. Il a ensuite rencontré les dirigeants des pays du Mikta, le groupe des puissances moyennes comprenant le Mexique, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Turquie et l'Australie.Lee Jae Myung a ainsi achevé le calendrier des rencontres multilatérales de cette année après avoir participé au G7, à l'Assemblée générale des Nation unies, au sommet de l'Association des pays du sud-est asiatique (Asean), à celui du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) et, enfin, au G20.Le président s'est ensuite envolé, hier, pour la Turquie, dernière étape de sa tournée en Afrique et au Moyen-Orient. Il y tiendra un sommet avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour renforcer la coopération bilatérale notamment dans le domaine de la défense et du nucléaire.A l'issue de cette tournée diplomatique, il se concentrera sur les dossiers internes tels que la transition vers l'intelligence artificielle et les mesures de suivi de l'accord commercial conclu avec les Etats-Unis.