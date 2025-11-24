La Corée du Sud accueillera le G20 en 2028

Photo : YONHAP News

Les dirigeants du G20, réunis à Johannesburg, ont adopté une déclaration au premier jour de l'événement réaffirmant le principe de multilatéralisme et la participation équitable de tous les membres à tous les événements, dont le sommet, en vertu des obligations internationales engagées. Le texte indique qu'ils se retrouveront sous la présidence des Etats-Unis en 2026, du Royaume-Uni en 2027 et de la Corée du Sud en 2028.Hier, lors de la troisième session de l'édition 2025, Lee Jae Myung s'est ainsi engagé a consolidé le statut du G20 en tant que l'un des forums les plus prestigieux dédiés à la coopération économique mondiale. Selon lui, la Corée du Sud a eu l'honneur de participer à sa création et à en faire une boussole pour la communauté internationale, souvent confrontée à de nombreuses crises. Il a ajouté que Séoul est prêt à contribuer davantage à ses activités.Le président de la République a également exprimé sa gratitude et son respect à Cyril Ramaphosa, son homologue sud-africain, pour sa gouvernance du forum de cette année.