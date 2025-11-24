Propriété immobilière à Séoul : taux le plus bas chez les trentenaires

Photo : YONHAP News

Seulement un ménage sur quatre tenu par des trentenaires était propriétaire à Séoul en 2024. Selon l'Agence nationale des données et des statistiques, leur nombre s'est élevé à 183 456 l'an dernier, soit un taux de 25,8 %. Le niveau le plus bas depuis 2015.Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : les mariages sont plus tardifs, les mono-ménages se multiplient, les logements sont rares et trop chères et les prêts bancaires deviennent plus difficiles à obtenir.Par ailleurs, 527 729 foyers de la capitale, dont le chef de famille est dans la trentaine, étaient locataires, soit 17 215 de plus sur un an. Egalement un niveau record. Ainsi, l'écart entre les propriétaires et les locataires dans cette tranche d'âge atteint le niveau le plus haut jamais enregistré.Une situation similaire au niveau national où le taux de propriété des trentenaires continue de reculer pour se fixer à 36 % en 2024. Son niveau le plus bas.Selon un sondage mené en août et septembre derniers auprès de 700 mono-ménages âgés de 19 à 39 ans, plus de 83 % ont répondu avoir besoin d'être propriétaire. Les sondés ont indiqué que de nombreuses mesures appropriées seraient nécessaires, telles qu'un soutien financier à l'achat immobilier des jeunes, une allocation à la location de logement ou encore la fourniture d'habitations locatives publiques.