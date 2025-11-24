Nuri : derniers préparatifs pour le 4e lancement

Photo : YONHAP News

Alors que la date du quatrième lancement de la fusée spatiale de conception sud-coréenne Nuri est fixée au 27 novembre, son assemblage devrait être achevé aujourd’hui. Selon l’Administration aérospatiale de Corée (KASA) et l’Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI), les dernières inspections seront effectuées ce lundi avant son installation sur la rampe mardi.Le tir aura lieu jeudi depuis le centre spatial de Naro à Goheung dans le sud-ouest du pays. Il doit permettre de placer en orbite, à 600 km d’altitude, le troisième satellite de nouvelle génération de taille moyenne, ainsi que 12 CubeSats.Pour ce nouveau lancement, les opérations d’assemblage ont été supervisées par l’entreprise Hanwha Aerospace, qui a développé la fusée avec le KARI, tandis que lors des trois précédents tirs, ce dernier les avait dirigées. Un responsable du KARI avait précédemment indiqué qu’un plus grand nombre d’inspections avaient été menées afin de dissiper les inquiétudes liées à ces premières opérations confiées à un acteur privé.L’assemblage a débuté après les congés de Chuseok, en octobre. La livraison du satellite principal et des 12 microsatellites à l’installation d’assemblage s’est achevée le 31 du même mois. L’intégration des satellites et la pose de la coiffe sur le troisième étage de Nuri ont été terminées le 12 novembre. L’équipe a achevé l’assemblage de ce troisième étage avec les premier et deuxième étages le 18 novembre avant de procéder à la mise sous tension de la charge utile et à diverses vérifications.