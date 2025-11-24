G20 : Lee Jae Myung rencontre Sanae Takaichi et Li Qiang

Photo : YONHAP News

Le chef de l'Etat s'est entretenu, hier, avec la Première ministre japonaise et le Premier ministre chinois, en marge du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.Selon le Bureau présidentiel, Lee Jae Myung et Sanae Takaichi ont réaffirmé ensemble l'importance des relations bilatérales, tournées vers l'avenir, pour faire face à un environnement géopolitique imprévisible. Ils se sont également engagés à poursuivre la diplomatie dite de la « navette » pour rehausser la coopération dans de nombreux domaines, dont l'économie et la sécurité.Lors de sa rencontre avec Li Qiang, le président a rappelé le sommet fructueux qu'il avait eu avec Xi Jinping en novembre, en marge du sommet du Forum de développement économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju. Il a exprimé son désir de s'entretenir avec son homologue le plus vite possible à Pékin et élargir la collaboration mutuellement bénéfique.Son interlocuteur a souligné qu'il était nécessaire de renforcer la communication Séoul-Pékin. Il a ensuite salué les propositions présentées par Lee Jae Myung lors du G20, pour lesquelles il a souhaité consolider la coopération bilatérale.